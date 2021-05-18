ظريف: اميركا زودت الكيان الصهيوني بصواريخ بالغة الدقة لقتل الأطفال بدقة أكبر

صرّح وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف أن “اميركا زودت الكيان الصهيوني بصواريخ بالغة الدقة لقتل الأطفال الفلسطينيين بمزيد من الدقة”.

وكتب ظريف في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مساء الاثنين “مثلما يتم اسقاط القنابل والصواريخ المصنعة اميركيا على رؤوس الفلسطينيين الابرياء، فقد قامت اميركا اخيرا بتزويد الكيان الصهيوني بصواريخ بالغة الدقة قيمتها 735 مليون دولار ليقتل الاطفال بدقة اكبر، ومن ثم منعت اصدار البيان الاكثر ليونة من جانب مجلس الامن الدولي”.

واضاف وزير الخارجية الايراني أن “العالم اصبح يرى الوجه الخبيث للكيان الصهيوني وداعمه”.

المصدر: ارنا