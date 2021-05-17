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May 17 2021 - 23:12

تظاهرات منددة بالعدوان الاسرائيلي حول العالم

منذ 47 mins 17 May، 2021
أخبار دولية - العالم - تقارير مصورة

تجددت في العديد من دول العالم التظاهرات المنددة بالمجازر الاسرائيلية.

المصدر: قناة المنار

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