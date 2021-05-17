القدرة: تعرض أكثر من ٢٢ مؤسسة صحفية لإستهدافات العدو – موقع قناة المنار – لبنان
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May 17 2021 - 21:36

القدرة: تعرض أكثر من ٢٢ مؤسسة صحفية لإستهدافات العدو

منذ 13 mins 17 May، 2021
أخبار موقع المنار

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