كتائب القسام تقصف قاعدة “تل نوف” الجوية برشقات صاروخية – موقع قناة المنار – لبنان
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May 17 2021 - 18:08

كتائب القسام تقصف قاعدة “تل نوف” الجوية برشقات صاروخية

منذ 53 mins 17 May، 2021
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