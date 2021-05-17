كتائب القسام تقصف مستوطنة كفار عزه بقذائف الهاون – موقع قناة المنار – لبنان
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May 17 2021 - 16:22

كتائب القسام تقصف مستوطنة كفار عزه بقذائف الهاون

منذ 7 mins 17 May، 2021
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