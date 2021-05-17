عناوين و اسرار الصحف المحلية الصادرة يوم الاثنين في 17 ايار 2021

العناوين

الأخبار :



– هنية: معركة التحرير أمام انعطافة تاريخية

– هنية: الحل يجب أن يوازي تضحيات شعبنا وبطولات مقاومينا

– عماد مغنية مناصراً فلسطين من مارون الرأس

– العدو يتغوّل: القتل مقابل الفشل

– بين الإنكار والبحث عن انتصار متعذّر: إسرائيل تترقب الأسوأ… بعد انتهاء المواجهة

– طرابلس تتضامن مع الأقصى والقدس ضد العدوان الإسرائيلي

– بوابة فاطمة: الجيش يوقف شبّاناً بتهمة الرشق!

– هل داس ضابط الجيش على علم فلسطين؟

– لا دواء بعد شهرٍ من الآن؟

الديار :

– الأزمة الاقتصادية تتزايد… وبعض الخطوات أصبحت ضرورية لتخفيف ‏وقعها

– جشع التجّار والمُهرّبين يتعاظم… وإجراءات إلزامية لوقف المُخالفات والتهريب

اللواء :

– لبنان يتضامن مع فلسطين.. وقلق من تهاوي المؤسسات

– ‎205 ‎ أيام على تكليف الحريري.. والراعي لعدم تعريض لبنان لحرب جديدة

الجمهورية :

– حديث عن حركة قيد الطبخ… ‏و”العقوبات الأوروبية” قاب قوسين أو ‏أدنى

النهار :‎

– “‎القطوع” الجنوبي يعبُر… وبعبدا تنتظر الحريري

‎

الأنباء :

– ما بعد الفطر كما قبله حكومياً… وجنبلاط يذكّر بالحل الوحيد لخرق “جدران الأزمة‎”‎

الاسرار

النهار

– بدأت بعض المؤسّسات الكبرى بتقليص دوام موظفيها، ووقف التقديمات التي كانت تمنح لهم تجنباً لصرف ‏كثيرين‎.‎

– علم أنه تم عقد اجتماع ثلاثي لأحزاب مسيحية، بغية دراسة إمكانية تكوين جبهة سياسية، إلا أن بعض المعوقات ‏أجهضت الولادة جراء نصائح أُسديت من رئيس أحد هذه الأحزاب‎.‎

نداء الوطن

– إعلان البواخر التركية عن توقيف كافة المولدات العكسية لديها أظهر وجود 130 ميغاواطاً لدى مؤسسة كهرباء ‏لبنان غير مستثمرة واضطرت اليوم المؤسسة لاستثمارها من خلال تشغيل بعض المجموعات الانتاجية في ‏معملي المحركات العكسية في الذوق والجية ورفع قدرة معمل الذوق القديم ووضع مجموعة انتاجية في معمل ‏صور الحراري‎.‎

– كشف عدد من تجار الدجاج عن انتشار ظاهرة الطلب من المواطنين على رقاب الدجاج للاستهلاك الشخصي ‏والتي كان يتم بيعها وبسعر زهيد إلى مالكي الكلاب، كونها مكونة من العظام، ولا يستهلكها الإنسان‎.‎

– نُقِل عن شخصية مواكبة لملف العقوبات ان جهات غربية بدأت إعداد ملفات تفصيلية لصفقات الأشغال العمومية ‏تمهيداً لفرض عقوبات على مقاولين وكبار الموظفين ورؤساء واعضاء مجالس ومعنيين بتلزيم المشاريع الانشائية ‏الكبرى‎.‎

اللواء

– جرت اتصالات سريعة بين أطراف أمنية وسياسية وحزبية لضبط الوضع الحدودي إثر إطلاق صواريخ غراد ‏بشكل انفعالي من الجنوب اللبناني بهدف إبقاء الوضع هادئاً وتحت السيطرة‎!‎

– أبلغ رئيس تيار سياسي نافذ جهات ديبلوماسية استمرار موقفه من تركيبة الحكومة العتيدة رغم كل الوساطات ‏المحلية والخارجية التي بُذلت حتى الآن‎!‎

– تتساءل أوساط بيروتية عن أسباب سكوت نواب العاصمة والمجلس البلدي عن التعطيل المستمر لمشاريع المدينة ‏من قبل ديوان المحاسبة‎!‎

الأنباء

– تتردد معلومات عن مساعي تجري من قبل مقربين من مرجع غير مدني لتوفير دفعٍ دولي باتجاه خيار يدعو إليه ‏المرجع‎.‎

– موضوع كان أثار الكثير من اللغط، لم يتم نقاشه في لقاء ذات صلة بالأطراف المعنية‎.‎

الجمهورية

– ‏أرسل مرجع ديني الى مسؤول كبير ما مفاده: لقد صرت مقتنعاً مئة في المئة أن عون ‏والحريري لن يُشكلا الحكومة أبداً.. فكيف إن كان بينهما طلاق كامل.‏

‏ ‏

– ‏قالت مصادر إقتصادية متابعة إن مسألة رفع الدعم التي يتم التراشق بها وتهديد ‏المواطنين لن تتم إلّا بإصدار البطاقة التمويلية..ولن تصدر.‏

‏ ‏

– ‏تفيد المعلومات أن كميات الأدوية والمواد الغذائية المدعومة المخزّنة في المستودعات ‏تكفي السوق لمدة شهرين في حال الإفراج عنها.‏

المصدر: صحف