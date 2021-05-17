عناوين و اسرار الصحف المحلية الصادرة يوم الاثنين في 17 ايار 2021

العناوين
الأخبار :
– هنية: معركة التحرير أمام انعطافة تاريخية
– هنية: الحل يجب أن يوازي تضحيات شعبنا وبطولات مقاومينا
– عماد مغنية مناصراً فلسطين من مارون الرأس
– العدو يتغوّل: القتل مقابل الفشل
– بين الإنكار والبحث عن انتصار متعذّر: إسرائيل تترقب الأسوأ… بعد انتهاء المواجهة
– طرابلس تتضامن مع الأقصى والقدس ضد العدوان الإسرائيلي
– بوابة فاطمة: الجيش يوقف شبّاناً بتهمة الرشق!
– هل داس ضابط الجيش على علم فلسطين؟
– لا دواء بعد شهرٍ من الآن؟
الديار :
– الأزمة الاقتصادية تتزايد… وبعض الخطوات أصبحت ضرورية لتخفيف وقعها
– جشع التجّار والمُهرّبين يتعاظم… وإجراءات إلزامية لوقف المُخالفات والتهريب
اللواء :
– لبنان يتضامن مع فلسطين.. وقلق من تهاوي المؤسسات
– 205 أيام على تكليف الحريري.. والراعي لعدم تعريض لبنان لحرب جديدة
الجمهورية :
– حديث عن حركة قيد الطبخ… و”العقوبات الأوروبية” قاب قوسين أو أدنى
النهار :
– “القطوع” الجنوبي يعبُر… وبعبدا تنتظر الحريري
الأنباء :
– ما بعد الفطر كما قبله حكومياً… وجنبلاط يذكّر بالحل الوحيد لخرق “جدران الأزمة”
الاسرار
النهار
– بدأت بعض المؤسّسات الكبرى بتقليص دوام موظفيها، ووقف التقديمات التي كانت تمنح لهم تجنباً لصرف كثيرين.
– علم أنه تم عقد اجتماع ثلاثي لأحزاب مسيحية، بغية دراسة إمكانية تكوين جبهة سياسية، إلا أن بعض المعوقات أجهضت الولادة جراء نصائح أُسديت من رئيس أحد هذه الأحزاب.
نداء الوطن
– إعلان البواخر التركية عن توقيف كافة المولدات العكسية لديها أظهر وجود 130 ميغاواطاً لدى مؤسسة كهرباء لبنان غير مستثمرة واضطرت اليوم المؤسسة لاستثمارها من خلال تشغيل بعض المجموعات الانتاجية في معملي المحركات العكسية في الذوق والجية ورفع قدرة معمل الذوق القديم ووضع مجموعة انتاجية في معمل صور الحراري.
– كشف عدد من تجار الدجاج عن انتشار ظاهرة الطلب من المواطنين على رقاب الدجاج للاستهلاك الشخصي والتي كان يتم بيعها وبسعر زهيد إلى مالكي الكلاب، كونها مكونة من العظام، ولا يستهلكها الإنسان.
– نُقِل عن شخصية مواكبة لملف العقوبات ان جهات غربية بدأت إعداد ملفات تفصيلية لصفقات الأشغال العمومية تمهيداً لفرض عقوبات على مقاولين وكبار الموظفين ورؤساء واعضاء مجالس ومعنيين بتلزيم المشاريع الانشائية الكبرى.
اللواء
– جرت اتصالات سريعة بين أطراف أمنية وسياسية وحزبية لضبط الوضع الحدودي إثر إطلاق صواريخ غراد بشكل انفعالي من الجنوب اللبناني بهدف إبقاء الوضع هادئاً وتحت السيطرة!
– أبلغ رئيس تيار سياسي نافذ جهات ديبلوماسية استمرار موقفه من تركيبة الحكومة العتيدة رغم كل الوساطات المحلية والخارجية التي بُذلت حتى الآن!
– تتساءل أوساط بيروتية عن أسباب سكوت نواب العاصمة والمجلس البلدي عن التعطيل المستمر لمشاريع المدينة من قبل ديوان المحاسبة!
الأنباء
– تتردد معلومات عن مساعي تجري من قبل مقربين من مرجع غير مدني لتوفير دفعٍ دولي باتجاه خيار يدعو إليه المرجع.
– موضوع كان أثار الكثير من اللغط، لم يتم نقاشه في لقاء ذات صلة بالأطراف المعنية.
الجمهورية
– أرسل مرجع ديني الى مسؤول كبير ما مفاده: لقد صرت مقتنعاً مئة في المئة أن عون والحريري لن يُشكلا الحكومة أبداً.. فكيف إن كان بينهما طلاق كامل.
– قالت مصادر إقتصادية متابعة إن مسألة رفع الدعم التي يتم التراشق بها وتهديد المواطنين لن تتم إلّا بإصدار البطاقة التمويلية..ولن تصدر.
– تفيد المعلومات أن كميات الأدوية والمواد الغذائية المدعومة المخزّنة في المستودعات تكفي السوق لمدة شهرين في حال الإفراج عنها.
المصدر: صحف