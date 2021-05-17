طائرات الاحتلال تستهدف منزلا في دير البلح وسط قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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May 17 2021 - 04:24

طائرات الاحتلال تستهدف منزلا في دير البلح وسط قطاع غزة

منذ 23 mins 17 May، 2021
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