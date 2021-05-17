إطلاق رشقات صاروخية نحو مستوطنات غلاف غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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May 17 2021 - 04:22

إطلاق رشقات صاروخية نحو مستوطنات غلاف غزة

منذ 29 mins 17 May، 2021
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