كورونا في البرازيل.. الوفيات تتجاوز 435 ألف حالة

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، مساء الأحد، تسجيل 40941 إصابة و1036 وفاة جديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى “كوفيد-19″، لتتجاوز حصيلة ضحايا الجائحة في البلاد 435 ألف شخص.

وأفادت الوزارة، في إحصائية يومية، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا “كوفيد-19” في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 40941، ليبلغ العدد الإجمالي مستوى نحو 15.63 مليون حالة.

ويأتي ذلك بعد أن سجلت البرازيل يوم 12 مايو 76692 إصابة جديدة، وفي 13 مايو 74592، وفي 14 مايو 85536، وفي 15 مايو 67009.

وذكرت الوزارة أنها رصدت 1036 وفاة جديدة ناجمة عن المرض، لتصل حصيلة ضحايا الجائحة في البلاد إلى 435751 شخصا، بنسبة فتك عند مستوى 2.8%.

وسبق أن بلغ مؤشر الوفيات الجديدة بفيروس كورونا في البلاد يوم 12 مايو 2494 حالة، وفي 13 مايو 2383، وفي 14 مايو 2211، وفي 15 مايو 2087.

لكن يجب الإشارة مع ذلك إلى أن مؤشرات فيروس كورونا تشهد دائما في البرازيل تراجعا في أيام عطلة نهاية الأسبوع والاثنين نظرا لأسباب بيروقراطية وانخفاض عدد الفحوص.

وسجلت البرازيل ثاني أكبر حصيلة للوفيات جراء الفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة، وثالث أعلى عدد للإصابات بعد الولايات المتحدة والهند، وتواجه في الأسابيع الأخيرة ارتفاعات حادة لكلا المؤشرين.

ومع ذلك أكدت السلطات الصحية أن الإحصائية الرسمية قد تختلف بدرجة ملموسة عن الأعداد الحقيقية لأن الفحوص لم تشمل كل المصابين.

المصدر: وكالة رويترز