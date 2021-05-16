المقاومة الفلسطينية تواصل الرد على العدوان

واصلت المقاومة الفلسطينية الرد على العدوان المتواصل على مدينة غزة وانتهاكاتها في القدس المحتلة.

وقامت سرايا القدس بحملة صاروخية مكثفة وقوية، بإتجاه مدن وبلدات الإحتلال، واستهدفت مدينة نتيفوت بصاروخ بدر – ثلاثة المطور، ومناطق اسدود وعسقلان وسديروت، وكامل مستوطنات غلاف غزة.

كما دكت السرايا بالصواريخ مستوطنة “نير اسحاق”، وموقع “إسناد صوفا” و”قاعدة اميتاي” وسرية للواء جولاني داخل موقع كوسوفيم العسكري. كما أطلقت عدداً من قذائف الهاون بإتجاه موقع نحال عوز”.

وبدورها، أطلقت كتائب القسام رشقاتٍ صاروخيةً كبيرة لمناطق أسدود وعسقلان وبئر السبع و”سديروت” وقاعدة “رعيم” وقاعدة التنصت ثمانية آلاف ومئتين.

كما استهدفت القسام بعدد من قذائف الهاون مواقع “اسناد صوفا” و”نحال عوز” و”كرم أبو سالم”، وتحشداً كبيراً لقوات العدو قرب مستوطنة “نير عام”، ومستوطنة “كفار عزة”وأكدت وقوع إصابات في صفوف الجنود الصهاينة.

المصدر: موقع المنار