كتائب القسام تقصف مستوطنة سديروت برشقة صاروخية – موقع قناة المنار – لبنان
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May 16 2021 - 18:32
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كتائب القسام تقصف مستوطنة سديروت برشقة صاروخية
منذ 42 mins
16 May، 2021
عاجل
العدوان على غزة
سيف القدس
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