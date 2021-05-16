شمخاني: مستعدون للتعاون مع دول المنطقة لصالح الأمن الجماعي

رأى أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني الأدميرال علي شمخاني أن “هزائم امريكا المتتالية في افغانستان والكيان الصهيوني أمام المقاومة، مؤشر على عدم جدوى عمليات الاحتلال والغطرسة وشن الحروب”؛ مصرحاً “أننا مستعدون للتعاون مع الدول الاقليمية في سياق برامج الأمن الجماعي داخل المنطقة”.

جاء ذلك في تغريدة للأدميرال شمخاني على حسابه بموقع تويتر الاحد. ونوه أمين المجلس الأعلى للأمن القومي، إلى أن “ايران مستعدة للمشاركة مع الدول الاقليمية في سياق برامج الأمن الجماعي باعتباره يشكل البنية التحتية للتنمية ورخاء شعوب المنطقة”.

المصدر: ارنا