شمخاني: مستعدون للتعاون مع دول المنطقة لصالح الأمن الجماعي – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
May 16 2021 - 16:44

شمخاني: مستعدون للتعاون مع دول المنطقة لصالح الأمن الجماعي

منذ 11 mins 16 May، 2021
أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني علي شمخاني
أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني علي شمخاني
ايران - عربي وإقليمي

رأى أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني الأدميرال علي شمخاني أن “هزائم امريكا المتتالية في افغانستان والكيان الصهيوني أمام المقاومة، مؤشر على عدم جدوى عمليات الاحتلال والغطرسة وشن الحروب”؛ مصرحاً “أننا مستعدون للتعاون مع الدول الاقليمية في سياق برامج الأمن الجماعي داخل المنطقة”.

جاء ذلك في تغريدة للأدميرال شمخاني على حسابه بموقع تويتر الاحد. ونوه أمين المجلس الأعلى للأمن القومي، إلى أن “ايران مستعدة للمشاركة مع الدول الاقليمية في سياق برامج الأمن الجماعي باعتباره يشكل البنية التحتية للتنمية ورخاء شعوب المنطقة”.

المصدر: ارنا

التعليقات

ذات صلة