“سيف القدس” يضرب تل ابيب ومدن العدو مجدداً والاحتلال يقصف المدنيين

اكد اعلام العدو سقوط اكثر من 40 صاروخا على تل ابيب وضواحيها ووسط الكيان الصهيوني بعد منتصف الليل مشيرا الى سقوط العديد من الاصابات.

وأعلنت “كتائب القسام”، الجناح العسكري لحركة حماس إنها وجهت ضربة صاروخية كبيرة لمدينة تل أبيب و أسدود بعشرات الصواريخ .

وقال المتحدث باسم كتائب القسام ، أبو عبيدة :” بعد رفع حظر التجول عن تل ابيب، توجه كتائب القسام الآن ضربة صاروخية كبيرة لتل أبيب وضواحيها ، وبالتزامن توجه ضربة صاروخية كبيرة بعشرات الصواريخ لأسدود”، لافتا إلى ان القصف جاء ردا على قصف الأبراج المدنية و البيوت الآمنة..

وكانت قصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية في وقت سابق برج “الأندلس” غربي مدينة غزة بعدد من الصواريخ .

الى ذلك قصفت كتائب القسام بئر السبع المحتلة برشقة صاروخية رداً على استهداف العدو للمدنيين. كما تواصل على فترات اطلاق رشقات صاروخية على مستوطنات الاحتلال.

وقد واصل العدو قصفه قطاع غزة، وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في القطاع استشهاد شخصين وإصابة 25 آخرين في الساعات الاخيرة جراء سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت منازل المواطنين فيما تمكنت طواقم الانقاذ من انتشال 5 اطفال احياء.

من جهة ثانية، اطلق مسلحون فلسطينيون النار بكثافة على معسكر لقوات الاحتلال شرق مدينة بيت ساحور في محافظة بيت لحم.. كما وقع اشتباك مسلح بين فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي عند حاجز قلنديا شمال القدس.

المصدر: موقع المنار + وكالات فلسطينية