شهيدان و25 جريحا فلسطينيا في القصف الصهيوني الاخير على منازل مدينة #غزة وطواقم الانقاذ تمكنت من انتشال 5 اطفال احياء – موقع قناة المنار – لبنان
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شهيدان و25 جريحا فلسطينيا في القصف الصهيوني الاخير على منازل مدينة #غزة وطواقم الانقاذ تمكنت من انتشال 5 اطفال احياء
منذ 15 mins
16 May، 2021
المصدر:
المركز الفلسطيني للإعلام
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الطواقم الطبية تنتشل عددا من الناجين الذين كانوا عالقين تحت انقاض المنازل غرب #غزة
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