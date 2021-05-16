شهيدان و25 جريحا فلسطينيا في القصف الصهيوني الاخير على منازل مدينة #غزة وطواقم الانقاذ تمكنت من انتشال 5 اطفال احياء – موقع قناة المنار – لبنان
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May 16 2021 - 03:48

شهيدان و25 جريحا فلسطينيا في القصف الصهيوني الاخير على منازل مدينة #غزة وطواقم الانقاذ تمكنت من انتشال 5 اطفال احياء

منذ 15 mins 16 May، 2021
أخبار موقع المنار

المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام

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