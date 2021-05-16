الصحة الفلسطينية: شهيدان وأكثر من ٤٥٠ إصابة في الضفة الغربية والقدس السبت

كشفت وزارة الصحة في تقرير صادر عنها رصد الحصيلة النهائية لأعداد الشهداء والجرحى في المواجهات مع قوات الاحتلال يوم أمس السبت. وقالت إن الإصابات التي وصلت مراكز العلاج، كانت على النحو التالي:

الخليل: شهيد قرب مخيم الفوار و٢٧ إصابة بالرصاص الحي، بينها إصابة خطيرة في الصدر، وإصابة متوسطة بالرصاص الحي قرب يطا.

رام الله: ١٢ إصابة وصلت مجمع فلسطين الطبي (١٠ بالرصاص الحي بينها ٣ إصابات خطيرة) وإصابتان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط.

قلقيلية: ٢٩ إصابة (١٩ بالرصاص الحي بينها إصابة خطيرة و٣ بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط ).

طولكرم: شهيد و٩ إصابات (٨ بالرصاص الحي وإصابة جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع).

جنين: ٦ إصابات بالرصاص الحي إحداها خطيرة.

نابلس: ١٨ إصابة بالرصاص الحي (إصابتان خطيرتان).

طوباس: إصابة خطيرة بالرصاص الحي في الصدر.

بيت لحم: إصابتان بالرصاص الحي وإصابتان بالاختناق جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع.

المصدر: وكالة وفا