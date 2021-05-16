شهداء اثر غارات عنيفة غير مسبوقة على مناطق قطاع غزة

شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي بعد منتصف ليل السبت – الأحد، سلسلة غارات عنيفة وغير مسبوقة طالت عدة مواقع في مدينة غزة.

وأفادت مصادر فلسطينية بأن الغارات الوحشية تسببت بدمار هائل في الأماكن المستهدفة وفي منازل وممتلكات المواطنين، وإلى انقطاع التيار الكهربائي بشكل كامل عن حي الرمال الشمالي، وأشار المصادر إلى أن سيارات الإسعاف توجهت إلى الأماكن التي طالها القصف وسط أنباء عن وقوع إصابات في صفوف المواطنين.

وأفاد مراسل المنار بارتقاء شهيد وإصابة عدد من المواطنين في غزة اثر الغارات الأخيرة، حيث قصفت قوات الإحتلال بـ 15 غارات عنيفة متتالية بالقرب من مستشفى الشفاء، واستهدفت منزلين في شارع الوحدة مقابل مخبز الشنطي وسط مدينة غزة، فيما استشهد 3 مواطنين جراء الغارات الاسرائيلية العنيفة على غرب مدينة غزة.

وأتت هذه الغارات التي استهدفت مكتب رئيس حركة حماس في غزة يحيى السنوار، وشوارع ومفترقات في غرب ووسط مدينة غزة، بعد استهداف كتائب القسام تل أبيب ومناطق اخرى في كيان العدو بعشرات الصواريخ، انتقاماً لاستهداف الإحتلال المدنيين في غزة والضفة الغربية المحتلة.

كما استهدفت الغارات الأخيرة على مدينة خانيونس منزل رئيس حركة حماس في غزة يحيـى السنوار.

المصدر: وكالة وفا + موقع المنار