أبو عبيدة: الضيف يرفع حظر التجوّل عن تل أبيب من الساعة 10حتى 12 – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
May 15 2021 - 23:14

أبو عبيدة: الضيف يرفع حظر التجوّل عن تل أبيب من الساعة 10حتى 12

منذ 52 mins 15 May، 2021
رسالة من القسام
عربي وإقليمي - فلسطين

قال الناطق العسكري باسم كتائب الشهيد عز الدين القسام “أبو عبيدة” إنه “بأمر من قائد هيئة الأركان أبو خالد محمد الضيف رُفع حظر التجول عن تل أبيب ومحيطها لمدة ساعتين من الساعة العاشرة وحتى الساعة الثانية عشرة ليلاً، وبعد ذلك أمر بعودتهم للوقوف على رجلٍ واحدة.”

وفي وقت سابق قال “أبو عبيدة” إنه بعد قصف البرج المدني في غزة، على سكان تل أبيب والمركز أن يقفوا على رجلٍ واحدة وينتظروا ردنا المزلزل. مضيفاً في تغريدة له عبر قناته على تلغرام: “بمجرد التلويح بقصف برج مدني في غزة وجهنا قبل دقائق رشقة صاروخية تجاه تل أبيب”.

وكان أبو عبيدة قد أعلن أن الكتائب جهزت نفسها لقصف مدينة تل أبيب لمدة 6 أشهر متواصلة.

المصدر: موقع القسام

التعليقات

ذات صلة