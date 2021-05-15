أبو عبيدة: الضيف يرفع حظر التجوّل عن تل أبيب من الساعة 10حتى 12

قال الناطق العسكري باسم كتائب الشهيد عز الدين القسام “أبو عبيدة” إنه “بأمر من قائد هيئة الأركان أبو خالد محمد الضيف رُفع حظر التجول عن تل أبيب ومحيطها لمدة ساعتين من الساعة العاشرة وحتى الساعة الثانية عشرة ليلاً، وبعد ذلك أمر بعودتهم للوقوف على رجلٍ واحدة.”

وفي وقت سابق قال “أبو عبيدة” إنه بعد قصف البرج المدني في غزة، على سكان تل أبيب والمركز أن يقفوا على رجلٍ واحدة وينتظروا ردنا المزلزل. مضيفاً في تغريدة له عبر قناته على تلغرام: “بمجرد التلويح بقصف برج مدني في غزة وجهنا قبل دقائق رشقة صاروخية تجاه تل أبيب”.

وكان أبو عبيدة قد أعلن أن الكتائب جهزت نفسها لقصف مدينة تل أبيب لمدة 6 أشهر متواصلة.

المصدر: موقع القسام