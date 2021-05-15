اطلاق دفعة جديدة من الصواريخ الفلسطينية نحو #عسقلان – موقع قناة المنار – لبنان
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May 15 2021 - 15:40

اطلاق دفعة جديدة من الصواريخ الفلسطينية نحو #عسقلان

منذ 54 mins 15 May، 2021
أخبار موقع المنار

المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام

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