لتزيد من سرعة الإنترنت..تعرف على المكان الأمثل لوضع الراوتر في المنزل

تعد مشكلة بطء خدمة الإنترنت من المشكلات المزعجة بشكل كبير للمستخدمين، وبخاصة إذا كانوا في حاجة لاستخدامها.

اليكم هذه النصائح المهمة لأماكن وضع الراوتر في المنزل. ليحقق أكبر سرعة وأكثر فعالية ممكنة.

1- قلل عدد المرايا، إذ تعكس كل الأسطح المعدنية الإشارات اللاسلكية.

2- ضع جهاز الراوتر في مكان يحقق أقصى فعالية، مثل:

– بالقرب من منتصف المنزل في طابق علوي.

– بعيدًا عن الأرض والوضع الأمثل هو وضع الجهاز على حامل جداري أو رف مرتفع.

– في أبعد نقطة ممكنة عن جهاز الراوتر اللاسلكي الخاص بالجيران.

– بعيدًا عن أجهزة الهواتف اللاسلكية والمايكروويف.

– بعيدًا عن كابلات الطاقة وأسلاك أجهزة الكمبيوتر وشاشات مراقبة الأطفال ومصابيح الهالوجين.

– في مكان بعيد عن أحواض السمك.

– الابتعاد عن الجدران السميكة.

– الابتعاد عن النوافذ حتى لا تنتقل الإشارة إلى الخارج.

المصدر: وكالات