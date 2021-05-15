طائرات الاحتلال تشن غارات على شمال ووسط وجنوب قطاع #غزة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
May 15 2021 - 06:32

طائرات الاحتلال تشن غارات على شمال ووسط وجنوب قطاع #غزة

منذ 23 mins 15 May، 2021
أخبار موقع المنار

المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام

التعليقات

ذات صلة