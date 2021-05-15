“الجبهة الديمقراطية” نعت الشهيد محمد قاسم طحان

نعت “الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين” في لبنان الجمعة شهيد القدس والانتفاضة الفلسطينية ابن الجنوب اللبناني المقاوم محمد قاسم طحان الذي ارتقى شهيدا خلال مشاركته في التظاهرة الداعمة لشعبنا الفلسطيني على الحدود اللبنانية الفلسطينية، متأثراً بجراحه بعد اصابته برصاصات الحقد والعدوان الصهيوني الجبان.

وقالت الجبهة إن “الشهيد جسد بدمائه توأمة المقاومة والنضال اللبناني الفلسطيني المشترك، ووحدة الدم والاخوة بين الشعبين الفلسطيني واللبناني، فقضى شهيداً على حدون الوطن لتتوحد الدماء مع شهداء القدس وفلسطين”.

وتقدمت الجبهة “بأحر التعازي من عائلة الشهيد والشعب اللبناني الشقيق”، وأكدت أن “شهادته ستبقى منارة فخر واعتزاز لشعبنا وللمقاومة الفلسطينية التي تخوض اليوم معركة الدفاع عن القدس وفلسطين والكرامة العربية”، وتابعت “عهدنا له ولكل الشهداء أن نمضي في طريق النضال والكفاح والمقاومة حتى دحر الاحتلال عن أرضنا الفلسطينية وانتزاع الحرية والاستقلال واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس”.

المصدر: بريد الموقع