مستشفى الحريري: 50 إصابة و25 حالة حرجة وحالة وفاة واحدة – موقع قناة المنار – لبنان
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May 14 2021 - 19:50

مستشفى الحريري: 50 إصابة و25 حالة حرجة وحالة وفاة واحدة

منذ 7 mins 14 May، 2021
مستشفى رفيق الحريري الحكومي
لبنان

أصدر مستشفى رفيق الحريري الجامعي تقريره اليومي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا /Covid-19، وجاء فيه:

– عدد الفحوص التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 314 فحصا

– عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 50

– عدد الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا خلال ال24 ساعة المنصرمة: 4

– عدد حالات شفاء المرضى الموجودين داخل المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 8

– مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 1148 حالة شفاء

– عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 1

– عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 25

– حالات وفاة: 1

وأضاف التقرير أن “مركز لقاح كوفيد-19 داخل مستشفى رفيق الحريري الجامعي بخدمتكم من الاثنين إلى الجمعة. رقم الهاتف 01832070 – رقم الواتساب 70056182”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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