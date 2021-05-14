مستشفى الحريري: 50 إصابة و25 حالة حرجة وحالة وفاة واحدة

أصدر مستشفى رفيق الحريري الجامعي تقريره اليومي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا /Covid-19، وجاء فيه:
– عدد الفحوص التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 314 فحصا
– عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 50
– عدد الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا خلال ال24 ساعة المنصرمة: 4
– عدد حالات شفاء المرضى الموجودين داخل المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 8
– مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 1148 حالة شفاء
– عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 1
– عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 25
– حالات وفاة: 1
وأضاف التقرير أن “مركز لقاح كوفيد-19 داخل مستشفى رفيق الحريري الجامعي بخدمتكم من الاثنين إلى الجمعة. رقم الهاتف 01832070 – رقم الواتساب 70056182”.
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام