الشيخ ياسين: على الدول التحرك ودعم الانتفاضة الفلسطينية

شدد رئيس لقاء علماء صور ومنطقتها العلامة الشيخ علي ياسين العاملي على “وجوب دعم انتفاضة الشعب الفلسطيني في القدس وكل فلسطين بكل السبل والوسائل الممكنة حتى يكون العيد بداية فرج للشعب الفلسطيني ونهاية للكيان الغاصب”.

وقال في تصريح: “إن أكثر ما يرفع الرأس في هذه الانتفاضة المباركة أنها كانت من قبل كل الشعب في كل فلسطين ولم يعد هناك تمييز بين الضفة والقطاع والداخل المحتل”.

وأضاف سماحته: “نشد على أيدي المنتفضين الاحرار وندعو الشعوب العربية والحرة كلها الى التحرك ومساندة الانتفاضة على قاعدة القليل خير من الحرمان ولو بالتظاهر في كل العواصم العربية والعالمية”.

وفي الشأن اللبناني، اعتبر الشيخ ياسين أن “استمرار المراوحة والمماطلة في تشكيل الحكومة تعكس تلذذ بعض المسؤولين بأوجاع الناس وانهيار البلاد”، مناشدا ذوي الضمائر الحية والشرف الوطني أن “يسارعوا الى إبعاد الانانيات والمصالح الشخصية وإعطاء الاولوية لمصلحة الوطن والمواطن”.

وختم بالدعوة “لاستمرار حال التكافل الاجتماعي بين أفراد الشعب دون تمييز”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام