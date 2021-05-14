مظاهرات واسعة عند الحدود الفلسطينية مع الأردن – موقع قناة المنار – لبنان
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May 14 2021 - 15:16

مظاهرات واسعة عند الحدود الفلسطينية مع الأردن

منذ 58 mins 14 May، 2021
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