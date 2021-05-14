حماس توجه رسالة لأهل الضفة والداخل

وجهت حركة المقاومة الاسلامية حماس التحية للمواقف البطولية والشجاعة للجماهير الفلسطينية في مدن وقرى الضفة الغربية والداخل الفلسطيني المحتل، والتي أكدت فيها على وحدة الدم والمصير ،والتلاحم الكبير بين كل أبناء شعبنا في كافة ربوع الوطن، رفضا للسياسات الاحتلال الاسرائيلي التي تتعرض لها غزة والقدس والمسجد الأقصى المبارك .

وقال فوزي برهوم الناطق باسم حركة حماس في تصريح إن هذه الحراكات الجماهيرية القوية والممتدة ،تأكيد على الرسالة الوطنية الخالدة لشعبنا وأهلنا في الضفة والداخل المحتل، بأن زمن الإستفراد الاسرائيلي بالقدس وغزة وأي مكان في فلسطين قد ولى ، وأن مسيرة التضحيات دفاعا عن الدم الفلسطيني والمقدسات مستمرة ومتصاعدة وبكل قوة مهما بلغت التضحيات .

واضاف:”إن الكل الفلسطيني في هذه الظروف الحرجة التي تمر بها قضيتنا عموماً، والقدس وغزة على وجه التحديد مطالب بالإنخراط الفاعل و العاجل في المواجهة المفتوحة والممتدة مع العدو الصهيوني، إنتصار لغزة والقدس، ورفضا للسياسات الإجرامية الصهيونية بحق أبناء شعبنا في كل مكان في فلسطين ،فالرهان على أهلنا في الضفة الغربية المخزون الإستراتيجي للمقاومة في حسم كل المعارك مع العدو كبير” .

المصدر: وكالة معاً