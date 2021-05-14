خمسة شهداء وعشرات الجرحى في ساعات الفجر وارتفاع حصيلة العدوان الى 119 شهيداً و621 اصابة

تواصلت الغارات الجوية والمدفعية على قطاع غزة الليل الماضي وفجر اليوم السبت مخلفة اعدادا اضافية من الشهداء والجرحى.

وتمكنت طواقم الاسعاف من انتشال ثلاث شهيدات فتيات و ٥٠ اصابة من المناطق الشمالية لقطاع غزة والتي تعرضت لقصف مكثف من قبل المدفعية والطائرات.

كما تمكنت الطواقم الطبية من انتشال شهيدين وثلاث جرحى من حي الشجاعية شرق غزة.

وحسب وزارة الصحة فقد ارتفعت حصيلة الشهداء الى 119 شهيد بينهم 28 طفل و15 سيدة وزاد عدد الجرحى عن 625 جريح.

وصباح اليوم استأنفت المدفعية الاسرائيلية قصف المناطق الشرقية لخان يونس جنوب القطاع والمغازي ودير البلح وسط القطاع فيما قصفت الطائرات ورشة بجانب مركز الشرطة بحي الزيتون بغزة وثلاث مناطق زراعية بحي تل الهوا. واعلن جيش الاحتلال ان 160 طائرة اسرائيلية شاركت في قصف 150 هدف في قطاع غزة خلال ساعات الليل.

وواصلت المقاومة الفلسطينية اطلاق القذائف الصاروخية واعلنت كتائب القسام قيامها باطلاق 100 صاروخ على عسقلان ردا على استهداف المدنيين والبنية التحتية.

واعلنت سرايا القدس انهاء وجهت عدة ضربات صاروخية كبيرة ومكثفة صوب نتيفوت وسديروت وعسقلان وأسدود وغان يفنا وتل أبيب ومدن محتلة أخرى رداً على جرائم الاحتلال بحق المدنيين.

المصدر: وكالة معاً