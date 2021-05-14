روسيا مقبلة على بدء الإنتاج الصناعي لطائرات مدنية جديدة

أعلن رئيس الحكومة الروسية ميخائيل ميشوستين في كلمة له امام اعضاء البرلمان الروسي أن بلاده تتطلع إلى بدء إنتاج أعداد كبيرة من طائراتها المدنية الجديدة.

وقال رئيس الوزراء الروسي نعتزم بدء الإنتاج الصناعي لوسائل النقل الجوية ذات القدرات التنافسية: طائرات “إم إس-21″ و”بايكال” و”إيل-114-300″.

الطائرات المذكورة مخصصة لنقل المسافرين، وهي طائرات جديدة بصرت النور في القرن الـ21.

طائرة “إم إس-21” تنتمي إلى الجيل الجديد، الصاعد، من طائرات الركاب ولها نوعان: “إم إس-21-300″ التي تتسع لـ160 إلى 211 راكبا، و”إم إس-21-200” التي تتسع لـ130 إلى 176 راكبا.

طائرة “بايكال” أو “إل إم إس-901” هي طائرة خفيفة تتسع لـ9 أشخاص.

طائرة “إيل-114-300” تستطيع أن تنقل 52 إلى 64 مسافرا أو ما يبلغ وزنه الإجمالي 7 أطنان.

وستمضي روسيا قدما في تصنيع وسائل النقل البحرية أيضا. وقال ميشوستين سوف نبني كاسحات الجليد الجديدة والسفن الجديدة من فئة “نهر – بحر”.

المصدر: سبوتنيك