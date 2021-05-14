“الجهاد”: بايدن شريك في العدوان على غزة

قال عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين محمد الهندي إن “الرئيس الأمريكي جو بايدن كشف أنه شريك في العدوان على غزة، وأنه يعطي الضوء الأخضر لجيش العدو لتوسيع عدوانه، واستهداف البيوت الآمنة”.

وأضاف الهندي “لكل من راهن على بايدن، ها هو مرة اخرى يعتبر إسرائيل في حالة دفاع عن النفس وأن المقاومة معتدية وتستهدف المدنيين”، وتابع “فيما يتناسى بايدن أصل العدوان بالاعتداء على الأقصى ومرة بمنع وتأجيل نقاش مجلس الأمن للعدوان الصهيوني”.

واوضح الهندي أن “التصعيد الصهيوني في الساعات الأخيرة على شمال قطاع غزة، الترجمة العملية لتصريحات بايدن يا عرب أمريكا”.

المصدر: فلسطين اليوم