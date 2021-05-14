صفارات الإنذار تدوي في أسدود وعسقلان – موقع قناة المنار – لبنان
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May 14 2021 - 04:40

صفارات الإنذار تدوي في أسدود وعسقلان

منذ 7 mins 14 May، 2021
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