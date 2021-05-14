الاحتلال الصهيوني يرتكب مجزرة بحق المدنيين في بيت حانون – موقع قناة المنار – لبنان
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May 14 2021 - 01:38
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الاحتلال الصهيوني يرتكب مجزرة بحق المدنيين في بيت حانون
منذ 37 mins
14 May، 2021
عاجل
بيت حانون
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