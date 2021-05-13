النفط يهبط عن قمة 8 أسابيع

تراجعت أسعار النفط، اليوم الخميس، عن أعلى مستوياتها في ثمانية أسابيع، إذ تسببت مخاوف بشأن أزمة فيروس كورونا بالهند، ثالث أكبر مستورد للخام في العالم، في انحسار موجة الصعود.

وبحلول الساعة 08:37 بتوقيت موسكو، انخفض خام “برنت” بنسبة 1.18% إلى 68.51 دولار للبرميل، بعدما كان قد ارتفع أمس الأربعاء 1%.

وهبط “غرب تكساس الوسيط” بنسبة 1.24% إلى 65.26 دولار للبرميل، وذلك بعد صعود 1.2% في الجلسة السابقة.

وكانت أسعار النفط قد صعدت أمس بدعم من تقرير لوكالة الطاقة الدولية، التي قالت في التقرير إن الطلب على النفط يتجاوز المعروض بالفعل، وإنها تتوقع أن تزداد الفجوة بشكل أكبر، حتى إذا رفعت إيران الصادرات.

المصدر: رويترز