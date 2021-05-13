الطائفة العلوية احتفلت بالعيد في طرابلس بحضور النائب درويش

احتفلت الطائفة الاسلامية العلوية بعيد الفطر السعيد، وأقيمت صلاة العيد في مسجد الامام علي ابن ابي طالب في حي المهاجرين – جبل محسن في طرابلس، في حضور النائب الدكتور علي درويش، وأم المصلين الشيخ علي حامد درويش الذي ألقى خطبة العيد، شدد فيها على “ضرورة التكافل الاجتماعي في الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد والتركيز على القيم الدينية والمعاني الانسانية للدين الاسلامي وضرورة العمل بها”.

وكان درويش توجه ب “التهاني والتبريكات للبنانيين عامة والمسلمين خاصة بحلول عيد الفطر السعيد”، متمنيا أن “يمنه الله على الجميع بالأمان والاستقرار”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام