قصف مدفعي صهيوني في محيط معبر بيت حانون (قناة الاقصى) – موقع قناة المنار – لبنان
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May 13 2021 - 05:40

قصف مدفعي صهيوني في محيط معبر بيت حانون (قناة الاقصى)

منذ 1 ساعة 13 May، 2021
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