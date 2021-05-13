الضفة تنتفض.. شهيد واصابات بمواجهات عنيفة في نابلس والخليل ورام الله

استشهد عددٌ من المواطنين الفلسطينيين وأصيب العشرات بالرصاص الحي والاختناق الشديد مساء الاربعاء في مدن مختلفة بالضفة الغربية المحتلة جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي للمتظاهرين الفلسطينيين.

ففي مدينة الخليل المحتلة، تظاهر عشرات الفلسطينيين قرب باب الزاوية تضامنًا مع المقدسيين في المسجد الاقصى وحي الشيخ جراح وتنديدًا بالعدوان الاسرائيلي المتواصل على سكان قطاع غزة الذي أدى حتى الآن عن 67 شهيدًا.

واعتدت قوات الاحتلال على المتظاهرين باستخدام الرصاص المعدني الحي لأول مرة منذ سنوات مخلفة اصابات كبيرة وخطيرة في صفوف المتظاهرين.

وسجلت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني اصابة أكثر من 35 مواطنًا بالرصاص الحي والاختناق الشديد، مشيرة إلى أن اصابتين بالرصاص الحي وصفت بالخطيرة.

وفي مدينة طولكرم، أصيب خمسة شبان فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأربعاء، خلال تجدد المواجهات بمحاذاة جدار الضم والتوسع العنصري غرب بلدات زيتا، وباقة الشرقية، ونزلة عيسى، شمال طولكرم.

وأطلق جنود الاحتلال الأعيرة النارية وقنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه الشبان، ما أدى لإصابة خمسة منهم بأعيرة نارية في الأجزاء السفلية من الجسم، نقلوا إثرها إلى مستشفيات المدينة.

وفي مدينة نابلس، تمكن الضابط في جهاز أمن السلطة محمد عمر سعيد النجار خلال تنفيذه عملية اطلاق نار بطولية تجاه جنود الاحتلال على طريق تل جنوب نابلس.

وأدت عملية الضابط محمد النجار الى اصابة جنديين اسرائيليين بجراح مختلفة نقلوا على اثارها الى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وفي الوقت ذاته أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة نابلس بشكل كامل عقب عملية اطلاق النار وبدأت بتنفيذ عملية تمشيط واسعة.

المصدر: فلسطين اليوم