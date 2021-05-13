كتائب القسام تقصف كريات جات برشقة صاروخية – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
May 13 2021 - 02:40

كتائب القسام تقصف كريات جات برشقة صاروخية

منذ 42 mins 13 May، 2021
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة