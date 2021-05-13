كتائب القسام تعاود قصف تل أبيب برشقة صاروخية – موقع قناة المنار – لبنان
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May 13 2021 - 02:38

كتائب القسام تعاود قصف تل أبيب برشقة صاروخية

منذ 48 mins 13 May، 2021
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