قوى الامن: 65 حالة ايجابية في السجون كافة

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: “في إطار متابعة الحالات المصابة بفيروس كورونا في السجون لغاية تاريخه:

1- وصلت حالات الشفاء المخبري والسريري والزمني من فيروس “كورونا” في سجن رومية المركزي وفي نظارة قصر عدل بيروت وفي سجني القاصرات ونساء بعبدا إلى 1074 حالة من أصل العدد الإجمالي 1082 حالة إيجابية، وذلك بعد إجراء 4262 فحصا مخبريا “PCR” للنزلاء.

وبعد إجراء عدد من فحوص “PCR” تم تشخيص:

2- 32 حالة إيجابية في سجن جب جنين.

3- 26 حالة إيجابية في سجن بعلبك.

4- حالتان ايجابيتان في سجن زحلة.

5- حالة إيجابية واحدة في سجن تبنين.

6- في نظارات وحدة الشرطة القضائية، تم تشخيص 4 حالات إيجابية، فيما تماثلت 4 حالات للشفاء.

7- أما بالنسبة لنظارات وحدة شرطة بيروت، لا يوجد أي حالة إيجابية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام