التجمّع الأكاديمي في لبنان يدين الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية على الفلسطينيين

أدان التجمّع الأكاديمي في لبنان لدعم فلسطين ما تقوم به قوات الاحتلال الصهيوني في الأراضي الفلسطينية المحتّلة من انتهاكات واعتداءات تُمثّل جريمة حرب هدفها التغيير الديموغرافي في القدس الشرقية، وتغيير الوضع التاريخي والقانوني للقدس، بأدوات إرهابية طالت الأبرياء في المناطق الفلسطينية كافّة.

واعتبر التجمّع في بيان ان”الجرائم التي يمارسها العدو الاسرائيلي في القدس وفي غزّة تعدٍ فاضح للشرعية الدولية وللقانون الدولي الإنساني واعتداءً على حقوق الانسان، وتدخل في إطار الممارسات الإرهابية التي تصنّف دوليا كممارسات للتطرّف العنيف”.

كما استنكر التجمع بشدّة هذه الممارسات، وطالب ودعا” المجتمع الدولي ومناصري الحق في هذا العالم الاّ يقفوا متفرّجين أمام هذه الجرائم التي تنتهك حقوق كما حياة الشعب العربي الفلسطيني. ويتطلّب هذا الامر تحركّا دوليّا وعربيّا يستدعي اجتماعًا طارئًا لمطالبة المجتمع الدولي والإنساني بوضع حد لهذه الانتهاكات الفادحة بحق الإنسانية”.

وأشاد التجمع”بصمود المقدسيين، وأصحاب الأرض أهالي حي الشيخ جرّاح، كما المقاومين الأبطال في غزّة الذين يُثبتون أنّ قوّة العزيمة والحق أبطلت مفعول الهيمنة العسكرية الوهمية، وأنّ ما أخذ بالقوّة لا يسترد إلاّ بالقوّة”، وطالب التجمع”الشعوب العربية بالاستعداد لأي تحرّك يتطلّبه الدفاع عن الأقصى وفلسطين”.

المصدر: التجمّع الأكاديمي في لبنان