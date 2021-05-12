ظريف: سنبحث في دمشق الانتخابات السورية والأوضاع في فلسطين المحتلة

أعلن وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف أنه “سيجري خلال زيارته الحالية الى دمشق مباحثات مع المسؤولين السوريين والاصدقاء الفلسطينيين حول الانتخابات السورية والاوضاع في فلسطين المحتلة”.

وقال ظريف، في تصريح له الاربعاء فور وصوله الى العاصمة السورية دمشق، “أشعر بالسرور لتواجدي في سوريا مرة اخرى وسألتقي خلال الزيارة الاشقاء السوريين”، مضيفاً أن “الظروف الراهنة هي ظروف خاصة جداً وكان من المقرر ان اقوم بزيارة الى سوريا على اعتاب الانتخابات فيها للتباحث مع الاصدقاء السوريين حول هذا الحدث المهم”.

وتابع وزير الخارجية الايراني “للأسف ان الاعمال الاجرامية للكيان الصهيوني التي تصاعدت منذ يوم القدس العالمي والاحداث غير المسبوقة التي وقعت في المسجد الاقصى والاراضي المحتلة وقصف غزة، ادّت الى خلق ظروف متدهورة جدا في المنطقة وان سوريا بصفتها من الدول الرائدة في محور المقاومة لها دور مهم جدا في هذا المجال”.

وقال ظريف إنه “فضلاً عن محادثاتنا حول الانتخابات السورية ودعم الجمهورية الاسلامية الايرانية للحكومة والشعب السوري سواء في مسار اعادة الاعمار او في مسار مكافحة الارهاب، مع الرئيس بشار الاسد ووزير الخارجية فيصل المقداد وسائر الاصدقاء السوريين، سنتباحث مع الاصدقاء الفلسطينيين حول الاوضاع الراهنة في فلسطين المحتلة”.

وكان وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف قد وصل الى العاصمة السورية دمشق صباح اليوم الاربعاء.

المصدر: فارس