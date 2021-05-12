إلى ممارسي رياضة المشي.. تجنبوا هذه الأخطاء الـ8

يعد المشي تمرينًا فعالًا ومنخفض التأثير يساعد في الحفاظ على صحة الجسم دون الحاجة إلى ممارسة الرياضة.

وبحسب موقع برايت سايد” فإن الأخطاء الصغيرة، مثل عدم إشراك العضلات الصحيحة أو اتخاذ خطوات واسعة جدًا، يمكن أن تضر بصحتك، حتى لو لم تلاحظ في ذلك الوقت، فقد تشعر بعد بضع ساعات بالأوجاع والآلام نتيجة عادات المشي السيئة.

وهذه أهم العادات السيئة التي يجب أن تتجنبها:

1) تميل كثيرًا إلى الأمام أو الخلف.

ليس من غير المألوف أن ننسى الحفاظ على وضعية جيدة، وهذا يمكن أن يؤثر بشكل كبير على صحتنا، فالمشي مع الميل للأمام أو للخلف يضع ضغطًا على الوركين مما قد يؤدي إلى مشاكل طويلة الأمد، مثل آلام الظهر والورك.

ولذا يوصى بالمشي مستقيماً، وكتفاك مرتخيتان، وهذا سيساعد في محاذاة جسمك، ولن يضع أي وزن إضافي غير ضروري على الوركين وأسفل الظهر.

2) تجنب باطن قدميك.

عندما نتخذ خطوة، يجب أن نلف قدمنا من الكعب إلى أخمص القدمين قبل رفعها مرة أخرى، وإذا كنت شخصًا تضرب قدمك على الأرض أو تميل إلى المشي على كرات قدميك ، فقد تشعر بالعواقب غير المريحة.

يمكن أن يؤدي المشي بأقدام مسطحة إلى ألم في الوركين والركبتين والكاحلين لأنها تمتص الكثير من الصدمات والوزن، وأيضًا يمكن أن يؤدي المشي على أصابع قدميك إلى مشاكل في الأوتار لأنها تتعرض لضغط مستمر.

3) لا تدفع إلى الأمام بساقك الأمامية

من المهم الانتباه إلى عضلاتك عند المشي والتأكد من إشراكها بشكل صحيح، فمن غير الصحي الدفع بالساق الأمامية؛ لأننا نضع ضغطًا شديدًا على الحوض وأسفل الظهر مع كل خطوة، بمرور الوقت، يمكن أن تسبب هذه العادة الألم والإصابة.

بدلاً من ذلك، تحتاج إلى الدفع من الأرداف والساق الخلفية، سيؤدي ذلك بشكل طبيعي إلى دفعك للأمام دون إجهاد أو إجبار ساقيك.

4) اشدد عضلات بطنك

من المهم شد عضلات بطنك عند المشي لتحافظ عليها قوية، وهذا يمنع آلام أسفل الظهر ويحسن وضعيتك.

5) لا ترفع كتفيك

رفع الكتفين أثناء المشي من العادات المؤلمة. من المحتمل أن يؤدي المشي بأكتاف عالية متوترة إلى آلام في الرقبة والكتف. بدلًا من ذلك، حاول إرخاء كتفيك وإعادتهما إلى الخلف.

6) اترك ذراعيك يتأرجحان

من المهم استخدام ذراعيك عند المشي، ليس فقط من أجل توازنك، إذا حملت ذراعيك من جانبيك دون السماح لهما بالتأرجح، فقد تواجه مشكلات في تدفق الدم. لذا، من الأفضل أن تترك ذراعيك تتأرجحان بجانبك بإيقاع يتناسب مع مسيرتك.

7) اختر حذاءك

يمكن أن تؤثر الأحذية المتيبسة جدًا أو الثقيلة جدًا أو غير الملائمة، أو التي يزيد عمرها عن عام في صحتك. إذا كان حذاءك متيبسًا أو ثقيلًا فيمكن أن يسبب الألم أو إجهاد عضلاتك وقد يسبب مشكلات في الركبتين أو القدمين.

8) احذر مساحة خطوتك

إذا تقدمت بعيدًا جدًا عن جسمك، فسيتم وضع الوزن الزائد على ساقيك أثناء حملهما لجسمك وامتصاص بعض الصدمات. هذا يمكن أن يسبب ألما في الساق أو الركبة بسبب الضغط.

المصدر: سبوتنيك