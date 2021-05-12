إعلام العدو نقلا عن قادة الاحتلال: كنا نعلم أنه سيكون يوما صعبا، علمنا بأنه سيكون يوم حرب لكننا لم نتخيل ولن نتخيل أنه سيكون يوم حربين: حرب مع العدو الخارجي “حماس” وحرب مع العنف في المدن الداخلية، في الحقيقة المعارك اليوم في الداخل والخارج – موقع قناة المنار – لبنان
إعلام العدو نقلا عن قادة الاحتلال: كنا نعلم أنه سيكون يوما صعبا، علمنا بأنه سيكون يوم حرب لكننا لم نتخيل ولن نتخيل أنه سيكون يوم حربين: حرب مع العدو الخارجي “حماس” وحرب مع العنف في المدن الداخلية، في الحقيقة المعارك اليوم في الداخل والخارج