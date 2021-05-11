الوزير حب الله اجتمع مع أصحاب مصانع تدوير الورق والكرتون – موقع قناة المنار – لبنان
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May 11 2021 - 18:26

الوزير حب الله اجتمع مع أصحاب مصانع تدوير الورق والكرتون

منذ 32 mins 11 May، 2021
الوزير حب الله
لبنان

عقد وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عماد حب الله، في حضور المدير العام للوزارة داني جدعون، بعد ظهر اليوم في الوزارة، اجتماعا مشتركا مع أصحاب مصانع تدوير الورق والكرتون وموردي مخلفات الورق والكرتون.

وأعلن المكتب الإعلامي لوزير الصناعة أن “التوافق تم بين الطرفين على الأسعار المبدئية وطرق النقل والتسليم والتعاون لما فيه مصلحة الصناعة الوطنية كأولوية أولى وتأمين المواد الأولية لها بأسعار معقولة، وخفض الاسعار للمستهلك، من دون الحاق الضرر والخسائر بالموردين. وستستكمل الاجتماعات بين المعنيين بإشراف وزارة الصناعة ومتابعتها لهذا الملف”.

المصدر: وزارة الصناعة

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