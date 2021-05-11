الجيش اللبناني: دهم مزرعة ومنزل لاحد المطلوبين في محلة مجدلون بعلبك

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي “بتاريخ 11/5/2021 دهمت دورية من مديرية المخابرات مزرعة ومنزلا في محلة مجدلون – بعلبك يعودان للمطلوب (أ.م) الذي يشتبه بإقدامه مع آخرين على إطلاق النار بتاريخه على الجندي فضل بياض في بعلبك ما أدى الى وفاته على الفور.

وأوقفت الدورية كلا من (ز.ب.د) و(س.ن) للاشتباه بقيامهم بعملية استدراج الجندي الشهيد وتم ضبط كمية من الأسلحة الحربية والذخائر وسيارة نوع جيب استخدمت خلال العملية.

يذكر أن المطلوب كان أقدم بتاريخ 13/7/2020 مع آخرين على اطلاق النار وقذائف أر بي جي على أحد الحواجز، ما أدى الى استشهاد عسكري ومواطن وإصابة آخر، كما أقدم على إطلاق النار على أحد المواطنين وإصابته.

وسلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفتين بإشراف القضاء المختص”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام