بعض السكان في عسقلان لم يستطيع بعضهم دخول الغرف المحصنة – موقع قناة المنار – لبنان
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May 11 2021 - 13:54

بعض السكان في عسقلان لم يستطيع بعضهم دخول الغرف المحصنة

منذ 12 mins 11 May، 2021
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