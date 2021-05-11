حالة هلع في عسقلان بسبب تواصل اطلاق الصواريخ على المدينة – موقع قناة المنار – لبنان
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May 11 2021 - 13:54

حالة هلع في عسقلان بسبب تواصل اطلاق الصواريخ على المدينة

منذ 12 mins 11 May، 2021
أخبار موقع المنار

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