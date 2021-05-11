حوالي 40 صاروخا أطلق من غزة في دقيقة واحدة قبل قليل – موقع قناة المنار – لبنان
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May 11 2021 - 13:54

حوالي 40 صاروخا أطلق من غزة في دقيقة واحدة قبل قليل

منذ 14 mins 11 May، 2021
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