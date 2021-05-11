نتنياهو يجتمع بوزير الحرب وكبار القادة العسكريين في ظل حديث عن “اتصالات مصرية”

يعقد رئيس حكومة العدو الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الثلاثاء، اجتماعا تشاوريا مع وزير الحرب بيني غانتس، وكبار القادة الأمنيين والعسكريين “لبحث تطورات التصعيد مع الفلسطينيين”.

وقال نتنياهو بوقت سابق مساء أمس الاثنين، تعليقا على الهجمات الصاروخية من قطاع غزة على مدينتي القدس وسديروت، إن “إسرائيل سترد بقوة كبيرة”، على حد تعبيره. وكتب نتنياهو عبر “تويتر” ” لن نتسامح مع استهداف أراضينا وعاصمتنا ومواطنينا وجنودنا، من يعتدي علينا سيدفع ثمناً باهظاً”.

من جهة أخرى، تجري القاهرة اتصالات مع قيادة حركة “حماس” وقيادة العدو ، في محاولة للتوصل إلى وقف لإطلاق نار.

وكانت حركة “حماس” أكدت اليوم على لسان رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية، أنها “قررت أن تستمر ما لم توقف “إسرائيل” العدوان”، فيما أكدت “الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة في غزة”، أنها “وحدت صفوفها وأن عهد الاستفراد بالمسجد الأقصى قد انتهى”.

المصدر: روسيا اليوم