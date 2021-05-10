إعلام العدو : نستعد لليلة قاسية جدا مع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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May 10 2021 - 22:12

إعلام العدو : نستعد لليلة قاسية جدا مع غزة

منذ 16 mins 10 May، 2021
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