البراكس: ازمة البنزين الى الحلحلة وعلى المواطنين عدم التهافت على المحطات

أوضح عضو نقابة اصحاب المحطات في لبنان جورج البراكس ان “ازمة البنزين في طريقها الى الحلحلة لان الشركات المستوردة باشرت اليوم توزيع المحروقات وستستمر في التوزيع حتى عيد الفطر”.

ولفت البراكس الاثنين الى ان “احدى البواخر المحملة كميات كبيرة حصلت على موافقة مصرف لبنان وباشرت التفريغ في المستودعات الخاصة في الدورة”، وطمأن ان “مادة البنزين ليست مفقودة في البلد بل هناك تقنين في التوزيع وشح في بعض المحطات، فالبنزين في المستودعات والبواخر”، ودعا “المواطنين الى “عدم الهلع وعدم التهافت على محطات البنزين كي يساهموا في المساعدة لحل الازمة”.

واشار البراكس الى “البلبلة التي حصلت في اليومين الماضيين بسبب الاشاعة عن رفع الدعم عن المحروقات وادت الى هلع المواطنين وقلقهم والتهافت على محطات البنزين”، وأوضح ان “هناك محطات لديها مخزون منخفض بسبب التقنين في الاعتمادات مما اضطر بعض المحطات الى الاقفال”.

وقال البراكس “هناك باخرة موجودة في عرض البحر منذ عدة ايام لم يصدر بعد الاعتماد الخاص بها كما هناك بواخر مقبلة”، وتمنى ان “يقوم مصرف لبنان بتسهيل فتح الاعتمادات والاسراع فيها لاراحة السوق”.

واكد البراكس ان “لا رفع للدعم عن المحروقات في المدى المنظور فموضوع المحروقات معقد جدا وانعكاساته السلبية على المواطنين اكبر من أي سلعة اخرى”، كاشفا ان “هناك 3 مليارات دولار قيمة استيراد المحروقات سنويا، فرفع الدعم لن يكون سهلا”، لافتا الى ان “تأثيره لن يكون فقط على سعر البنزين بل على كل السلع”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام