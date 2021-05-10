حركة امل: للابتعاد عن الحسابات المصلحية وإنجاز حكومة قادرة

لفت المكتب السياسي لحركة أمل في بيان له الاثنين الى ان “تطورات المنطقة والحوارات القائمة بين دولها تفرض من جديد التركيز على الإسراع في الوصول إلى حلحلة العقد والابتعاد عن الحسابات المصلحية والخاصة وإنجاز تشكيلة حكومة قادرة على مواكبة ما يجري”.

ورحب البيان “بالحوار المفتوح بين الجمهورية الاسلامية الإيرانية والمملكة العربية السعودية، كما بالانفتاح العربي على سوريا، وعودتها للعب دورها المركزي في المنطقة”.

وقال البيان “يصنع الفلسطينون المنتفضون في ساحات الاقصى وحي الشيخ جراح وباب العمود تاريخا جديدا ناصعا مداده اوراد ليالي القدر ودماء الشيوخ والفتيان، ويؤسس لإنتصار الحق وتحرير الارض، ويؤكد أن مستقبل القدس وفلسطين هويتها العربية – الاسلامية – المسيحية والانسانية الرافضة لمنطق التهويد والسيطرة والقتل”، وتابع “نتوجه بالتحية إلى كل شباب فلسطين وابنائها ونسائها الواقفين على خط الدفاع عن شرف الامة يحمون مستقبلها، لمناسبة عيد الفطر السعيد الذي يصنعون له قيمة اضافية مع زنود رماة الحجارة ومناديل نسوة المواجهات، بيارق الانتصار”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام